PSG : Donnarumma alerté sur ce danger bien français

C’est avec l’étiquette du meilleur joueur de l’Euro 2020 que Gianluigi Donnarumma s’est officiellement engagé en faveur du PSG.

En toute logique, l’ancien gardien de l’AC Milan sera donc attendu au tournant à Paris, d’autant qu’il va se frotter à la concurrence de l’excellent Keylor Navas. Le duel entre le gardien de l’Italie et le portier costaricien du PSG promet d’être explosif et chaque erreur sera scrutée à la loupe. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon s’est exprimé au sujet de l’avenir de son jeune compatriote. Le gardien de Parme est bien placé pour conseiller Donnarumma dans la mesure où lui aussi a joué au PSG par le passé. A en croire Buffon, rien ne sera pardonné au nouveau gardien parisien, qui doit réaliser un sans-faute à Paris afin d’échapper aux critiques. Le poulain de Mino Raiola est prévenu.

« J'ai fait une excellente saison à Paris. Mais j'ai commis cette erreur en Ligue des Champions. Elle a coûté cher, mais on n'a pas perdu 1-0, on a perdu 3-1. C'était une mauvaise soirée pour tout le monde. En réalité, je marche sur un terrain glissant depuis que j'ai 17 ans. C'est arrivé à la Juventus, au PSG et ça arrivera à Parme. La vérité, c'est qu'on ne pardonne rien aux meilleurs, on attend juste ton erreur. Ça arrivera aussi à Donnarumma, mais il devra rester calme parce qu'il est si fort. Ça se passera bien pour lui à Paris, et même mieux que ça » a lancé Gianluigi Buffon, pour qui Gianluigi Donnarumma sera attendu au tournant, prêt à être dézingué à la moindre erreur au Paris Saint-Germain. Cela arrivera sans doute un jour ou l’autre, mais l’essentiel pour le champion d’Europe en titre avec l’Italie sera de se relever et de revenir encore plus fort le jour où il sera dans la difficulté.