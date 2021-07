Ita : Buffon dévoile son rêve dingue !

Dans : Serie A.

Lassé de jouer les doublures à la Juventus Turin, Gianluigi Buffon a signé un contrat de deux ans en faveur de Parme cet été.

En revenant dans son club formateur, l’ancien gardien du PSG espère retrouver un temps de jeu digne de ce nom après avoir disputé seulement 25 matchs au PSG et 29 matchs à la Juventus Turin entre 2018 et 2021. Et si Gianluigi Buffon veut absolument retrouver un statut de titulaire, c’est qu’il a en tête un rêve complètement dingue. Du haut de ses 43 ans, le champion du monde 2006 espère revenir en sélection italienne pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Gianluigi Buffon ne s’en cache pas, il adorerait être aux côtés de Roberto Mancini et de Gianluigi Donnarumma pour transmettre son expérience aux champions d’Europe en titre lors du prochain Mondial.

« J'ai besoin de la Coupe du monde pour rêver. Sinon pourquoi je joue ? Pour ramener Parme en Serie A, bien sûr. Et après ? C'est presque certain que Mancini ne m'appellera pas, à juste titre, il a ses hommes, son groupe. Mais j'ai besoin de savoir qu'il y aura une Coupe du monde au Qatar pour continuer à avancer et à rêver. Je ne me présenterai jamais à Mancini, mais la pensée de ce tournoi me pousse à aller de l'avant. Je sens que je dois faire encore quelque chose de spécial avant d'arrêter » a avoué dans la Gazzetta dello Sport Gianluigi Buffon, qui rêve secrètement d’un retour fracassant avec la sélection italienne. Pour rappel, c’est évidemment Gianluigi Donnarumma qui était le gardien titulaire de la Squadra Azzura durant l’Euro tandis que Salvatore Sirigu était sa doublure. Reste maintenant à voir si, en cas de grosse saison avec Parme, Gianluigi Buffon a une chance d’être appelé par Roberto Mancini, ce qui constituerait un événement majeur en Italie.