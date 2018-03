PSG : Paris retrouvera Neymar après avoir éliminé le Real

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Pas de miracle pour Paris, qui va devoir se passer de Neymar plusieurs semaines, et cela veut dire pour le huitième de finale retour face au Real Madrid de la semaine prochaine.

Une très mauvaise nouvelle pour le Brésilien comme pour le club de la capitale, même si Nasser Al-Khelaïfi a clairement tenté de rebooster le moral des troupes dans les couloirs du Parc des Princes après le deuxième match remporté face à l’OM. Pour le président parisien, cela ne remet rien en cause en ce qui concerne les ambitions européennes de son club pour cette saison, et l’idée est de voir le Brésilien se faire opérer pour aider le PSG à gagner pour la suite de la Ligue des Champions. Cela signifie donc forcément que Paris renversera la vapeur face au Real Madrid le 6 mars prochain.

« Tout le monde était d’accord avec la décision d’opérer Neymar. C’était une décision difficile. On ne pouvait pas prendre le risque de retarder l’opération. On ne veut pas perdre de temps et on espère qu’il sera prêt pour les quarts de finale. Je voudrais remercier le père de Neymar. Il va rester jusqu'au match contre le Real Madrid. Il va rester avec le club et montrer qu'on est une famille. On y croit toujours sinon, pourquoi le jouer? Je suis très confiant pour ce match, on a vraiment l'équipe pour battre le Real Madrid ou n'importe qui », a livré Nasser Al-Khelaïfi, même si Neymar devrait tout de même prendre un peu d’avance et rejoindre le Brésil ce week-end afin de ne pas trop tarder dans son opération.