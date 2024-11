PSG ‍: Donnarumma a cinq matchs pour sauver sa peau

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Non titularisé contre Lens samedi, Gianluigi Donnarumma se retrouve confronté à la concurrence de Matvey Safonov. Le gardien du Paris Saint-Germain donne entière satisfaction en championnat. Mais ses performances en Ligue des Champions fragilisent son statut dans la capitale.

Avant même l’ouverture du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma pouvait s’interroger sur les intentions du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale avait annoncé la signature de Matvey Safonov en juin dernier, dans une opération estimée à 20 millions d’euros. A ce montant, on se doutait bien que le Russe ne venait pas simplement jouer les doublures. La crainte s’est confirmée samedi dernier pour l’ancien portier du Milan AC. Contre le Racing Club de Lens, c’est Matvey Safonov qui a été choisi.

Donnarumma sous pression

Luis Enrique a privilégié son jeu au pied pour se sortir du pressing exercé par les Sang et Or. De quoi annoncer une nouvelle titularisation de la recrue estivale face à l’Atlético Madrid ce mercredi soir en Ligue des Champions ? « Vous le découvrirez demain, répondait Luis Enrique mardi en conférence de presse. Demain matin, après un bon cappuccino, je vais décider quel gardien sera le plus à même de jouer. On décidera qui seront les onze chanceux qui joueront, mais tout le monde est numéro 1. » En attendant la compo officielle, la réponse du technicien n’a pas dû rassurer Gianluigi Donnarumma comme le confirme le journal AS.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par GIANLUIGI DONNARUMMA (@donnarumma)

Le média espagnol nous apprend que le gardien du PSG se retrouve menacé pour la première fois depuis son arrivée en 2021. Sans parler de ses manques dans le jeu aux pieds, le portier de 25 ans paye les conséquences de ses erreurs en Ligue des Champions. Tout le monde se souvient de sa boulette au duel contre l’ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema en 2022. Et plus récemment de ses deux mauvaises lectures face aux Gunners d’Arsenal. Autant dire que ses performances européennes lors des cinq derniers matchs de la saison régulière en Ligue des Champions (s’il est aligné) seront attentivement observées selon le média espagnol, qui affirme que le PSG prendra ensuite une décision sur l'avenir de son gardien italien.