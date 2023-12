PSG ‍: Domenech élimine Luis Enrique et Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais patron du syndicat des entraîneurs français (UNECATEF), Raymond Domenech n'a pas été tendre avec Luis Enrique à quelques jours du match entre Dortmund et le PSG.

Grand pourfendeur des techniciens étrangers, au point d’en devenir caricatural, Raymond Domenech ne rate jamais une occasion de critiquer un de ses confrères lorsqu’il n’est pas issu de la formation à la française. Alors, quand il s’agit de s’attaquer à Luis Enrique, l’ancien sélectionneur tricolore, est sans pitié. Alors que le Paris Saint-Germain prépare un déplacement décisif en Ligue des champions à Dortmund, l’homme de Knsyna tire à boulets rouges sur le technicien espagnol, dont il n’est pas très loin de penser qu’il a totalement perdu les pédales depuis qu’il a succédé à Christophe Galtier sur le banc du PSG. Alors que la Ligue 1 aurait bien besoin que les champions de France aillent le plus loin possible en C1 pour prendre des points au classement UEFA, Raymond Domenech n'y croit pas.

Le PSG en ballotage défavorable à Dortmund

Le @PSG_inside s'impose au Parc des Princes grâce à des buts de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani ! 🔴🔵#PSGFCN 2️⃣-1️⃣ | #Ligue1

Se confiant sur la chaîne TV du quotidien sportif, le président de l'UNECATEF démonte Luis Enrique comme il sait si bien le faire lorsqu'il s'agit de s'en prendre à un coach venu de l'extérieur. « Luis Enrique est habitué à ces changements, il n’a pas d’équipe-type. Il bouge beaucoup, là, il est sur l’idée que Mbappé peut jouer avant-centre. Contre Nantes, son équipe ne m’a pas convaincu dans le match, et d’ailleurs, je ne crois pas non plus qu’elle a convaincu son entraîneur. Quand il fait entrer entre Dembélé c’est qu’il y a urgence, car il se dit qu’il faut gagner le match. Il ne pense plus du tout au match à Dortmund à ce moment-là. Mais le milieu de terrain du PSG est vite en difficulté alors que Nantes n’est pas une équipe exceptionnelle. Je ne suis pas rassuré », a confié Raymond Domenech à trois jours du match entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain.