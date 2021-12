PSG : Doha offre Paris à Zidane

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Qui de Zinedine Zidane ou Mauricio Pochettino sera sur le banc de touche du PSG en janvier 2022 ? La réponse est désormais imminente, l'émir du Qatar ayant offert le poste à Zizou

Le PSG s’est nettement imposé mardi soir contre Bruges, mais cela n’empêche pas la situation de Mauricio Pochettino d’être toujours aussi inconfortable, le technicien argentin ne trouvant plus vraiment grâce aux yeux des supporters et des consultants. Tandis que le poste de Manchester United lui semble toujours promis la saison prochaine, Ralf Rangnick n’étant officiellement là que pour un intérim de six mois avant de devenir conseiller des Red Devils, l’actuel entraîneur de Paris est donc sur la sellette. D’autant plus que les dirigeants du club de la capitale ne paraissent plus vraiment cacher le fait qu’ils veulent convaincre Zinedine Zidane de lui succéder très rapidement. Tandis que les rumeurs évoquent la possibilité d’une nouvelle révolution à la tête du Paris Saint-Germain durant les fêtes de fin d’année, comme cela avait été le cas l’an dernier avec Thomas Tuchel, il y a tout de même un sacré détail à finaliser du côté de Doha, à savoir un accord ferme et définitif avec Zinedine Zidane.

Zidane au PSG, le Qatar en rêve !

🚨⚽️ NOTICIA SER



🔄 El @PSG busca un recambio para Pochettino



💭 "Entre los que han sondeado está Zidane y han encontrado a un Zinedine receptivo. Esto no quiere decir que diga que sí"



🎙️ Informa @ManuCarreno pic.twitter.com/sdJnWtPAxv — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 7, 2021

Ce n’est plus vraiment un secret, l’ancien entraîneur français du Real Madrid est la priorité des priorités pour le PSG, mais pour l’instant le champion du monde 1998 n’a pas donné sa réponse. Journaliste de la Cadena Ser, média très proche du Real Madrid, Manu Carreno affirme qu’effectivement le leader de la Ligue 1 est actuellement en quête d’un nouvel entraîneur. « Parmi les entraîneurs qui ont été sondés, il y a Zidane et les dirigeants du PSG ont trouvé un Zinedine réceptif. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il dit oui », explique le journaliste espagnol, qui tempère donc les choses. Cependant, ayant pris conscience du problème posé par l'absence de stratégie de Mauricio Pochettino, et par la montée de la grogne dans le vestiaire au Parc des Princes, notamment de la part de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaifi, en relation directe avec l'Émir du Qatar voudrait trancher durant la trêve internationale.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

A Zinedine Zidane de décider si oui ou non sa carrière va désormais passer par Paris, mais à Doha on ne rêve plus que de cela. La fin de l'année étant très proche, des décisions devraient donc rapidement intervenir, et cela au moment même où le PSG abat ses dernières cartes pour tenter de prolonger Kylian Mbappé. L'atout Zizou est-il décisif ? On va vite avoir la réponse, la présence cette semaine à Paris du champion du monde 98 pour un repas entre anciens ayant évidemment suscité quelques fantasmes.