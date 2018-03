PSG : Djellit explique à Emery comment il faut jouer contre le Real

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Avec la longue absence de Neymar, Ángel Di María est appelé à jouer un rôle central au sein de l'attaque du Paris Saint-Germain. Mais à quel poste ? Nabil Djellit a sa petite idée.

Gravement blessé à la cheville et au pied depuis dimanche dernier et la victoire du PSG dans le Classique face à l'OM en Ligue 1 (3-0), Neymar est déjà rentré au Brésil pour se faire opérer. Indisponible pour au moins deux mois, l'attaquant brésilien va laisser un grand vide à Paris, où son remplaçant attitré semble être Ángel Di María. Très bon en ce début d'année 2018, vu qu'il a déjà marqué 12 buts depuis janvier, l'international argentin a les faveurs d'Unai Emery, qui s'apprête donc à l'incorporer dans son trio offensif aux côtés de Cavani et de Mbappé face au Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions mercredi prochain. Mais à quelle place ? À gauche en lieu et place de Neymar ou bien à droite, où il a ses habitudes ? Le débat fait rage, et Nabil Djellit a donné son avis.

« Il faut que Di María joue à droite, c’est l’enseignement du match contre l’OM. Et ça change son match. Pendant 30 minutes, il a surjoué. Je ne sais pas s’il s’est mis une pression inconsciente ou pas parce qu’il remplaçait Neymar poste pour poste. Mais si j’ai un truc à retenir de son match, bien sûr il est efficace, mais une fois qu’il bascule à droite, il ne doit plus bouger de ce poste-là », a expliqué, sur La Chaîne L’Équipe, le consultant, qui milite pour pousser Mbappé à gauche afin qu'il soit le plus efficace possible, comme cela a été le cas contre l'OM en Coupe de France mercredi après la demi-heure de jeu (3-0).