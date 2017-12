PSG : Diego Simeone l'annonce, il dirait oui au PSG

Dans : PSG, Ligue 1, Liga.

Entraineur à poigne de l’Atlético Madrid, Diego Simeone est sur le banc de touche comme il était sur le terrain, un technicien qui ne lâche jamais rien et demande tout à ses joueurs au nom du collectif. Ce profil intéresse beaucoup la direction parisienne pour l’après-Emery, si jamais l’entraineur espagnol venait à faire les frais d’une nouvelle saison décevante. Capable de tirer le meilleur d’un effectif comme celui de l’Atlético Madrid, l’Argentin voit souvent son nom revenir dans les cibles du PSG. Dans L’Equipe Magazine, l’ancien joueur de l’Inter Milan joue franc jeu quand on lui demande si entrainer le PSG pourrait entrer dans ses plans. Et la réponse qui transparait est positive.

« Le Paris-Saint-Germain a une équipe qui enthousiasme, qui – entre guillemets – est « vierge », qui est face à un défi très ambitieux, et qui est en train de franchir toutes les étapes pour conquérir ce qu’il veut. À l’époque, Moratti (président de 1995 à 2013 de l’Inter Milan), ça lui a pris beaucoup d’années pour arriver là où veut arriver le Paris-SG. Mais ils sont sur le chemin, sans aucun doute. Si je dis : « Paris pourrait être une équipe que j’entraînerais », demain sortira « Je veux diriger le Paris-SG », et ce n’est pas ça (Il sourit). Ce que je dis, c’est qu’à partir du moment où je quitte l’Atlético de Madrid, je pourrai aller dans n’importe quel club qui voudra gagner. Parce que je veux gagner. Donc, l’équipe qui me donnera la possibilité de gagner, c’est clair qu’après mon passage à l’Atlético, je l’entraînerai », a bien fait comprendre Diego Simeone, qui prépare tout de même sa sortie du club espagnol pour l’été prochain, et envisage de rejoindre le projet d’un club très ambitieux, et où il serait fortement apprécié.