PSG : Didier Roustan l'annonce, Neymar va faire virer Emery

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain a beau dominer la Ligue 1 et se promener dans son groupe de Ligue des champions, les critiques sont rudes pour Unai Emery, lequel est accusé de ne pas savoir gérer son collectif. S'il ne prend pas partie dans ce débat, Didier Roustan pense lui que Neymar finira par avoir la peau de l'entraîneur du PSG, Nasser Al-Khelaifi semblant plus proche de ses joueurs que de son entraîneur.

« Comme il avait fait virer un entraîneur à Santos, Neymar va faire virer Emery au PSG, c’est le sens de l’histoire. Le problème pour le Paris SG c’est qui tu prends derrière Emery ? Car aucun entraîneur ne peut s’en sortir. Mais après, s’il fait virer l’entraîneur, sa marge sera plus étroite. Quand Neymar arrive au Barça, il y a des joueurs meilleurs que lui, et tu as la salle où tu vois la photo de toutes les légendes du club, donc forcément... Au PSG, il n’y a jamais eu de joueur tel que Neymar et il se sent fort. Là, on sent que Nasser Al-Khelaifi est amoureux de ses joueurs et Neymar pourra faire ce qu’il veut jusqu’à un certain point. Mais pour moi, son match face à l’OM c’est du foutage de gueule... », a expliqué, sur Europe 1, Didier Roustan, guère optimiste concernant l'avenir d'Unai Emery au Paris SG.