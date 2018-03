PSG : Didier Roustan horrifié par cette pub du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Pour mobiliser l’ensemble de ses supporters et même l'ensemble des Français en vue du match du 6 mars face au Real Madrid, le PSG a lancé dernièrement une grande campagne incitant chacun à porter son maillot parisien le jour du match. Si cette demande de mobilisation a forcément pour but de créer un engouement pour réaliser un exploit en Ligue des Champions, la manière utilisée déplait fortement à Didier Roustan. Le journaliste de L’Equipe estime que le clip et le vocabulaire guerrier utilisés ne font pas honneur au club de la capitale, qui s’est trompé de combat sur le coup.

« Sans Neymar et avec une défaite 3-1 devant le double tenant du titre de la Ligue des Champions, il écrirait certainement la plus belle page de l’histoire du club parisien. Maintenant, en ce qui concerne les bandes annonces qui servent à motiver les gens, je trouve qu’il y a un climat un peu haineux qui est entretenu par le PSG. L’atmosphère n’est pas saine. On n’est plus dans l’encouragement, on se demande si c’est pour un match de foot, ou si c’est pour tout saccager. « C’est la guerre » est visible en toutes lettres. Faut pas déconner. Ce n’est pas respectueux vis à vis de ceux qui la subissent. C’est un match de foot, il y aura de la tension ou tout ce que vous voulez. Mais pas la guerre, ce n’est pas raisonnable. Je trouve ça très déplacé, et je pèse mes mots », a livré un Didier Roustan qui trouve que le PSG est allé trop loin avec cette campagne, et que cela créé un climat néfaste autour du football.