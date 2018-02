PSG : Diarra titulaire face au Real, cet ancien du PSG l'exige !

Dans : PSG, Liga, Ligue des Champions.

Dans une semaine, le PSG sera sur la pelouse de Santiago Bernabeu pour affronter le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des Champions.

Bien évidemment, cette rencontre fait déjà beaucoup parler. Surtout, c’est la composition qu’alignera Unai Emery qui fait (déjà) débat. Il faut dire qu’il y a plusieurs incertitudes dans le onze de départ du coach basque, en défense, mais également au poste de milieu défensif. Consultant pour RMC, Pierre Ducrocq estime que c’est Lassana Diarra qui serait la meilleure option pour le PSG, plutôt que Lo Celso, Rabiot ou Motta…

« Pourquoi Lassana Diarra doit jouer face au Real ? Parce que c’est un joueur expérimenté et il va falloir de l’expérience contre le Real. Il faut aussi aligner Lassana Diarra car c’est un vrai milieu défensif de formation, contrairement à Adrien Rabiot ou Giovani Lo Celso. Et puis il va y avoir de l’impact physique et lui, il est capable d’en mettre. Il a aussi beaucoup de caractère, il connaît ce genre de match… Cela fait beaucoup de raison de miser sur lui » a déclaré l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Reste désormais à voir ce que fera l’ex-coach du FC Séville le 14 février prochain.