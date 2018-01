PSG : Diarra, mercato, Emery annonce la couleur

Dans : PSG, Mercato.

L’heure de la reprise a sonné au Paris Saint-Germain, et si un match se profile face à Rennes en Coupe de France, tous les regards sont quand même tournés sur le marché des transferts. Unai Emery l’a déjà confié courant décembre, mais l’entraineur espagnol a confirmé ce jeudi dans un entretien à l’AFP qu’il espérait l’arrivée d’un milieu de terrain défensif. De quoi donner du poids à la piste menant à Lassana Diarra, et que le technicien parisien a bien voulu évoquer sans détour, même si le qualificatif utilisé pour décrire le joueur passé par Arsenal, Chelsea, le Real Madrid et l’OM notamment n’est pas forcément extravagant.

« Lass Diarra est un bon joueur. Je le connais bien, quand il jouait au Real Madrid il a réalisé de grandes performances. L'année passée, il jouait à Marseille et a fait de bonnes performances. Le club travaille sur la possibilité d'améliorer l'équipe. La discussion avec Antero, c'est peut-être qu'au poste spécifique de sentinelle il n'y a que Thiago Motta. Il a été blessé des mois, nous avons joué avec Adrien Rabiot qui peut jouer à ce poste, également Giovani Lo Celso, mais peut-être c'est l'unique discussion. S'il y a un joueur dans ce mercato en capacité de jouer avec nous, c'est une option. Mais le plus important, c'est de continuer le travail avec les joueurs qui sont ici. Si un joueur arrive pour aider, le club est ouvert. Mais c'est un travail du club », a bien fait comprendre Unai Emery, qui laisse toutes les décisions à Antero Henrique, chargé de boucler ce dossier Lassana Diarra qui représenterait une arrivée à moindre frais.