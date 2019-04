PSG : Di Méco dévoile le plan honteux de Tuchel à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est un PSG très amoindri qui vacille en ce mois d’avril en Ligue 1, avec un seul point pris en trois matchs. Pas de quoi remettre en cause son titre de champion de France, mais de quoi appuyer la thèse de Thomas Tuchel, pour qui son effectif n’est pas digne d’un club ambitieux qui veut jouer sur tous les tableaux. La preuve, la composition de départ du match de mercredi face à Nantes, qui s’est soldée par une défaite logique 3-2, n’a pas vraiment de quoi faire peur aux autres formations de l’élite. Et c’est même voulu selon Eric Di Méco, qui accuse Thomas Tuchel de se complaire dans la défaite pour abonder dans son sens en vue de la saison prochaine.

« Tuchel passe son temps à expliquer qu’il n’a pas un effectif pour jouer toutes les compétitions et que son banc est moyen. Et du coup, il a poussé le raisonnement à fond en les mettant sur le terrain, en espérant prendre une carotte pour envoyer un message. Quand tu fais cette équipe-là, tu espères perdre, je suis désolé ! Ce qui me gêne dans cette histoire, ce n’est pas qu’il tente d’asseoir son autorité, c’est qu’il est en train de défoncer des petits jeunes en les envoyant au casse-pipe. Je m’explique : les Dagba, les Nkunku, tu les prends et tu les mets dans l’équipe type, là ils vont flamber. Mais il les met dans une équipe en bois et forcément, cela prend la marée et tout le monde va dire qu’ils sont bidons et qu’il n’y a pas de jeunes à Paris », a livré, dans des propos rapportés par FootRadio.com le consultant de RMC, persuadé que l’entraineur allemand aurait pu aligner Kylian Mbappé et s’éviter ainsi une défaite qui fait mauvais genre en Ligue 1.