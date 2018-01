PSG : Di Maria va rester au mercato, Djellit dévoile la raison

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé sur le départ du côté du Paris Saint-Germain durant ce mercato, Angel Di Maria aura bien du mal à trouver chaussure à son pied cet hiver, selon Nabil Djellit.

Après avoir cassé sa tirelire lors du dernier marché des transferts, en recrutant notamment Neymar et Mbappé, le PSG doit impérativement vendre certains de ses joueurs en janvier pour rentrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA. Si des joueurs comme Lucas et Ben Arfa sont clairement poussés dehors, Paris aimerait retenir Pastore et Di Maria. Si l'attaquant argentin ambitionne de quitter le club de la capitale française pour trouver une place de titulaire dans un grand club européen en deuxième partie de saison, avec comme objectif d'arriver au top de sa forme à la Coupe du Monde 2018, les clubs ne se bousculent pas au portillon, même si ADM est suivi en Italie et en Espagne. Une situation qui interroge Nabil Djellit...

« Di Maria, je veux bien, mais quel club aujourd’hui va être capable de mettre 50 ou 60 ME sur Di Maria en ce moment du marché, alors qu'il ne peut pas jouer la Ligue des Champions en plus ? Donnez-moi un nom de club... C'est où qu'il y a de la place ? Il y a des joueurs qui jouent actuellement dans les grands clubs. Là, c'est un marché de correction. Un joueur de ce niveau-là ne peut aller nulle part, mis à part en Chine, parce qu'elle est capable de mettre des grosses sommes sur la table. Quel club de la crème de la crème ? Au Bayern, il n'y a pas de place pour lui. À Barcelone, ils ont pris Coutinho. Pas de place au Real. Liverpool ? Je crois que l'Angleterre, ça ne l'intéresse pas vraiment, vu comment cela s'est passé à Manchester. Les Reds ne sont pas sur lui. Aucun club n'est sur Di Maria ! », a lancé, sur La Chaîne L'Equipe, le journaliste, qui estime donc que Di Maria sera obligé de rester au PSG cet hiver. Au grand bonheur d'Emery, qui a apprécié la prestation de son joueur dimanche lors de la belle victoire à Rennes en Coupe de France (6-1), au cours de laquelle l'ancien du Real Madrid a notamment marqué un doublé.