PSG : Di Maria supplie les Ultras de ne pas trahir Paris

Par Mehdi Lunay

Alors que la confrontation aller avec le Real Madrid approche à grands pas, le PSG se doit de retrouver un calme et une unité. Angel Di Maria l'a compris et a envoyé un message dans ce sens, répondant à la colère observée dans le public face à Rennes.

Malgré son statut d'intouchable de la Ligue 1 avec une seule défaite concédée et 16 points d'avance en tête du championnat, la saison du PSG n'est pas un long fleuve tranquille. Eliminés en coupe de France, les Parisiens peinent aussi à convaincre sur le terrain et dans le jeu. En dehors des terrains, l'image du club n'est pas au beau fixe notamment auprès des supporters. Ceux-ci ont manifesté leur mécontentement vendredi soir pendant le match face à Rennes au Parc des Princes. Grève des encouragements, multiples banderoles aux répliques assassines contre la direction et les joueurs, la soirée a été amère pour le PSG.

Di Maria en appelle à l'union sacrée pour le Real

Un contexte et une situation qui n'a pas échappé aux joueurs, ciblés aussi vendredi. Certains ont mal digéré ces manifestations du public, d'autres pourraient être affectés négativement alors que les deux matches les plus importants du club cette saison arrivent vite. En effet, dès mardi, le PSG accueille le Real Madrid pour la manche aller de leur confrontation en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ángel Di María (@angeldimariajm)

Angel Di Maria a bien compris l'enjeu de ce match et a voulu enjoindre le public parisien à plus de clémence et d'unité avant ce rendez-vous européen. Il a posté sur Instagram un court message dans ce sens. « N’oublions pas qu’ensemble nous sommes plus forts. ALLEZ PARIS!!! », a t-il écrit en français et en espagnol. La photo qui accompagne ces mots provient de la soirée du huitième de finale retour en 2020 où les joueurs et les supporters n'avaient fait qu'un après avoir éliminé Dortmund. Dans cette phrase s'exprime la volonté de l'Argentin de revivre une telle soirée à nouveau, que ce soit sportivement ou émotionnellement.