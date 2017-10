PSG : Di Maria sacrifié pour Neymar, Thiago Silva s’y oppose

Dans : PSG, Ligue 1.

En l’absence de Neymar suspendu, Angel Di Maria en a profité pour débuter le match entre le Paris Saint-Germain et l’OGC Nice (3-0) vendredi.

Résultat, l’ailier argentin a délivré deux passes décisives pour Edinson Cavani ! Et au-delà de ses statistiques, l’ancien joueur du Real Madrid a réalisé une belle prestation en se montrant disponible pour le porteur de balle. Parfois critiqué pour sa passivité, El Fideo a compris le message, lui qui supporte mal son statut de remplaçant depuis les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé cet été. On parle même d’un départ cet hiver pour Di Maria. De quoi alerter le capitaine Thiago Silva, qui a envoyé un message clair à son entraîneur Unai Emery et à ses dirigeants.

« Di Maria est très important pour nous. Il a démontré sa valeur encore ce soir, a réagi le défenseur central après la rencontre. Avec tout ce qu’il a fait la saison passée, il mériterait sans doute de jouer plus souvent mais c’est difficile pour le coach. Bien sûr, je veux qu’il reste cet hiver. Pour réussir une grande saison, il faut un groupe de vingt-deux joueurs de qualité. Ceux qui ne jouent pas beaucoup en ce début de saison sont très motivés pour gagner tous les titres. Après, si le club a besoin de vendre ou pas, ce n’est pas mon travail. J’espère qu’il va rester avec nous. » Un nouveau casse-tête pour le PSG...