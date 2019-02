PSG : Di Maria s'est ramassé à MU, il connaît le responsable

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En août 2015, le Paris Saint-Germain cassait sa tirelire et lâchait 63 ME pour recruter Angel Di Maria en provenance de Manchester United.

Les Reds Devils, un souvenir douloureux dans la carrière de l’international argentin, lequel n’aura finalement passé qu’une saison à Old Trafford. Et pour la première fois depuis bien longtemps, le milieu relayeur du PSG est revenu sur son expérience britannique, dans l’émission Redes sur ESPN, en Argentine. Et s’il a échoué à Manchester United, c’est en grande partie à cause de l’entraîneur de l’époque, à savoir Louis Van Gaal, selon Angel Di Maria.

« J’avais très bien commencé à Manchester, lors des deux premiers mois, puis je me suis pris le bec avec van Gaal. Tout a changé dans notre relation. Je ne jouais plus, ça m’a tué… Il y avait beaucoup de moments, je perdais quelques ballons bêtes. Il ne me montrait que les choses négatives. Un jour, j’en ai eu marre, je lui ai dit qu’il pouvait aussi me montrer les choses positives. Et tous les problèmes ont commencé à ce moment-là » a confié un Angel Di Maria vraiment pas convaincu par le management de Louis Van Gaal. Et qui doit donc prendre son pied avec Thomas Tuchel, lequel a une méthode totalement différente, en étant bien plus proche de ses joueurs que le Néerlandais.