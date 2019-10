PSG : Di Maria répond à Neymar et Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1.

Privé de Neymar, blessé, et ayant fait le choix de ne pas mettre directement Kylian Mbappé dans son onze de départ vendredi soir à Nice, Thomas Tuchel a confié les clés de son attaque à Angel Di Maria, Mauro Icardi et Eric Choupo-Moting. Et l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain n’a pas mis longtemps à comprendre que c’est encore une fois l’ancien madrilène et mancunien qui allait lui permettre de passer une soirée relativement tranquille. En 21 minutes, et deux buts somptueux, Angel Di Maria a confirmé face au Gym qu’il était l’un des meilleurs attaquants du monde lorsqu’il évoluait à son meilleur niveau. Le PSG le savait lorsqu’il est allé chercher Di Maria à Manchester United en 2015 pour 63ME, même si l’attaquant argentin a un peu tendance à alterner des matchs énormes et des copies plus mitigées.

Mais au moment de commenter la performance d’Angel Di Maria, Thomas Tuchel est forcément dithyrambique. « Angel ne me surprend pas car je peux le voir chaque jour à l’entrainement. Il peut faire des choses incroyables s’il est tranquille. En ce moment, il est complètement en confiance. Il est super fiable et c'est un joueur qui pense toujours à l'équipe », prévient le coach du Paris Saint-Germain, qui sait que la semaine prochaine il peut compter à 100% sur Angel Di Maria en Ligue des champions à Bruges. De quoi soulager Thomas Tuchel qui devra encore se passer de Neymar. L’ange gardien du PSG sera lui fidèle au rendez-vous, Kylian Mbappé et la star brésilienne peuvent dormir tranquille.