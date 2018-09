PSG : Di Maria amoureux de Tuchel, il va prolonger au PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Annoncé plusieurs fois sur le départ du Paris Saint-Germain lors des derniers marchés des transferts, Angel di Maria pourrait rapidement prolonger son contrat avec le PSG.

Selon Téléfoot, l'accord devrait rapidement être officialisé entre les dirigeants du club de la capitale et l'ailier argentin, lequel a fait clairement connaître sa position ce dimanche. Car s'il n'était pas fan d'Unai Emery, Angel di Maria admet avoir été épaté par la méthode Thomas Tuchel.

« L’entraîneur est tout de suite venu parler avec moi. Il m’a fait comprendre qu’il comptait sur moi, que j’étais important pour l’équipe. Il m’a donné ce petit plus de motivation pour cette saison. Il apporte des choses que nous n’avions pas. C’est un entraîneur plus agressif, qui aime que l’équipe effectue un gros pressing. Je pense que c’est un entraîneur qui est venu pour gagner la Ligue des champions. Ça peut être une grande année parce qu’il y a quelques nouveaux joueurs mais le noyau dur est toujours là. J’espère que cette saison nous pourrons tous atteindre notre meilleur niveau, a confié, sur TF1, l’international argentin, qui a l’entame de sa dernière année de contrat au PSG annonce la couleur. J’ai toujours dit que j’aimerais finir ma carrière en Argentine mais j’espère que mon dernier club en Europe sera Paris. Je suis très heureux ici et il n’y a plus qu’à attendre de voir ce qu’il se passe. Le club sait ce que je veux, je sais ce que veut le club et à partir de là, on verra. »