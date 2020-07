PSG : Deux nouvelles signatures chez les pros à Paris

Dans : PSG.

Après avoir subi deux échecs cuisants avec Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le Paris Saint-Germain a décidé de changer de stratégie avec les meilleurs espoirs de son centre de formation.

La saison dernière, Thomas Tuchel a donné toute sa confiance à Kouassi et Aouchiche. Sauf que ces titis parisiens n’ont finalement pas rendu la pareille au PSG. Puisque les deux ont quitté Paris pour signer leur premier contrat pro ailleurs, le premier filant au Bayern Munich, le second à l’AS Saint-Etienne… Pour éviter ce genre de couacs à l’avenir, le club de la capitale a désormais choisi de sécuriser ses talents dès le plus jeune âge. Une nouvelle stratégie qui a pris forme ce jeudi.

Vu que le PSG a annoncé la signature du premier contrat pro de Djeidi Gassama (16 ans) et d’Édouard Michut (17 ans). Liés jusqu’en juin 2023 avec le PSG, l’attaquant et le milieu ont brillé avec les U17 Nationaux la saison passée. Désormais, les deux espoirs franciliens vont pouvoir poursuivre leur progression en disputant la Youth League et la Coupe Gambardella avec l’effectif U19 des Rouge et Bleu. Un nouveau projet sportif, et probablement financier, qui doit permettre au PSG de garder un peu plus ses jeunes.

✍️ Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Djeidi Gassama.



L’attaquant de 16 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2⃣0⃣2⃣3⃣. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 23, 2020