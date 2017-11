PSG : Deux gros départs, deux arrivées dans un mercato fou en janvier ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Suivi de près par l’UEFA en ce qui concerne ses finances, le PSG compte tout de même être actif cet hiver. Notamment au milieu de terrain où un renfort est à l’étude, alors que les négociations ont bien avancé avec Wendel. L’arrivée du Brésilien impliquerait deux départs, pour un recrutement supplémentaire de taille annonce le Daily Mirror. Selon le journal anglais, la vente d’Angel Di Maria à Barcelone est toujours en bonne voie, et permettrait au club catalan de se renforcer tout en faisant plaisir à Lionel Messi. Le PSG pourrait ainsi récupérer une somme proche de 60 ME, et voir la suite du mois de janvier beaucoup plus sereinement. Car un autre départ marquerait ce mercato, avec celui de Julian Draxler, qui rejoindrait son compatriote Jurgen Klopp à Liverpool. Chez les Reds, l’Allemand se verrait proposer la chance d’évoluer à son poste, et non plus comme une solution de rechange au milieu de terrain. Surtout avec Wendel s’il venait à signer, Lo Celso et le retour de Thiago Motta, Unai Emery a de quoi faire dans ce secteur de jeu pour la deuxième partie de saison.

Deux départs copieux donc, mais aussi une arrivée de taille. Le Mirror annonce ainsi que le PSG entend toujours griller Manchester City pour le recrutement d’Alexis Sanchez. Et si le Chilien sera libre de choisir sa destination à la fin de la saison, une belle offre parisienne serait à même de convaincre Arsenal de céder son joueur. Car le club londonien préférerait voir l’ancien barcelonais rejoindre la Ligue 1, même contre une somme moins importante, plutôt qu’aller renforcer de manière conséquente un ténor de la Premier League. Grâce à sa polyvalence, Alexis Sanchez intéresse beaucoup Antero Henrique, qui voit en lui un super remplaçant capable de jouer à tous les postes offensifs, et faire donc du PSG une attaque encore plus redoutée sur le Continent.