PSG : Deux énormes cibles en Serie A, Paris prépare déjà l'été

Dans : PSG, Mercato.

Le marché des transferts vient de s’achever à Paris, et la déception est de mise. L’effectif est tel que cela ne plombe pas irrémédiablement les chances de sortir Manchester United, mais l’arrivée d’un joueur d’impact au poste de sentinelle n’a pas eu lieu, et même Thomas Tuchel a des doutes sur la capacité de son équipe à aller au bout en Ligue des Champions, surtout si Neymar n’est pas remis. Le tir pourra et devra même être rectifié l’été prochain. Ce sera le moment d’attaquer deux cibles identifiées dès cet hiver, et pour lesquelles Naples pourrait se monter moins gourmand six mois plus tard.

Il s’agit bien évidemment du milieu de terrain défensif Allan, qui voulait rejoindre le PSG mais a vu son club tenir le cap avec des demandes proches de 100 ME, ce qui a forcément fini par faire fuir les dirigeants franciliens. Selon Il Mattino, Paris reviendra à l’attaque l’été prochain, et pourra même miser sur un prix de gros. Car les performances de Kalidou Koulibaly impressionnent au sein du PSG, au point que le recrutement du Sénégalais soit également envisagé pour l’été prochain. Beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là, mais le quotidien napolitain voit déjà Paris arriver avec ses gros sabots pour faire une petite razzia en Campanie l’été prochain.