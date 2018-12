PSG : Des magouilles avec Paris ? Infantino détruit l'attaque des Football Leaks

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il y a quelques semaines, dans le cadre d'un partenariat qu'ils avaient signé, Mediapart et L'Equipe attaquaient le Paris Saint-Germain sur une possible entente secrète négociée entre les autorités du football et le club de la capitale sur le sujet du fair-play financier. Mais pour celui qui était secrétaire général de l'UEFA et occupe désormais la fonction de président de la FIFA, tout cela ressemble à une vaste blague, les discussions avec les clubs étant prévues dans les textes qui régissent ces règles. Et il est donc normal de parler en direct avec les dirigeants du PSG comme cela a également été le cas avec d'autres clubs européens.

« Tout dépend de la manière dont on présente les choses. Dans le passé lorsque l’on piratait les emails, on trouvait des millions d’euros cachés, aujourd’hui il n’y a rien de tout ça. Là, on trouve des discussions avec des clubs concernant les règles du fair-play Financier. Dans les règles il est explicitement écrit que l’on peut mettre en place des accords avec les clubs, parce que l’idée c’est de ne pas les tuer mais les assainir. Pourquoi il y a-t-il eu des sanctions modifiées du PSG ? Mais elle n’ont pas été modifiées. Il y a eu des accords, et quand je dis ça ce sont des discussions et des négociations qu’on a pu avoir. C’était mon boulot de discuter avec les clubs. Vous croyez sincèrement qu’avec tous les intermédiaires qu’il y a dans ce genre de négociations, il peut y avoir des magouilles ? C’est impossible ! Parce que tout sort ! Et c’est une bonne chose. Et cet accord qui a été passé et approuvé par la Chambre de jugement, présidé par un ancien juge de la Cour européenne par ailleurs, a été rendu public. Donc il n’y avait rien de choquant à nos yeux », a expliqué, sur TF1, Gianni Infantino, qui ne voit pas comment on peut lui reprocher d'avoir discuté avec le Paris Saint-Germain sur le respect des règles financières. Les Football Leaks font pschitt sur ce dossier...