PSG : Dès le retour de Leonardo, ça a chauffé avec Neymar !

Dans : PSG, Mercato.

Leonardo l’a confirmé dans son entretien accordé au Parisien, Neymar souhaite quitter le Paris Saint-Germain.

Le meneur de jeu est bel et bien déterminé à retrouver le FC Barcelone cet été. Et son envie ne date pas d’hier. Difficile de savoir à quel moment le Brésilien a pris sa décision, sachant que les rumeurs de départ ont très vite circulé après son arrivée en 2017. En tout cas, à son retour le mois dernier, le directeur sportif du PSG a vite compris la situation. Le dirigeant a en effet contacté ses joueurs y compris Neymar afin d’établir un premier contact. L’occasion pour l’ancien joueur de Santos de lui annoncer ses envies d’ailleurs. Bien sûr, on imagine que Leonardo a tenté de convaincre son compatriote.

Mais selon les informations de RMC, la discussion entre les deux hommes a été tendue ! A tel point qu’aucun échange n’a eu lieu par la suite, jusqu’au communiqué à l’initiative du DS lundi pour annoncer une sanction contre Neymar. Pas de quoi inquiéter l’international auriverde qui prévoit toujours de revenir lundi prochain. Un entretien est évidemment prévu avec ses supérieurs. Cette fois, le ton ne devrait pas monter puisque le joueur ne voudrait pas partir au clash, lui qui se montrerait confiant auprès de ses proches quant à son éventuel transfert.