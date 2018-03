PSG : Des joueurs prêts à mettre leur saison sur pause ?

Dans : PSG, Ligue 1.

L’élimination face au Real Madrid fait forcément très mal dans les têtes parisiennes, et la reprise de l’entrainement ce jeudi a été particulièrement timide.

Difficile de se concentrer sur la réception de Metz après une telle déconvenue, et cet état pourrait perdurer. On se souvient qu’après la claque à Manchester City en 2016, le club de la capitale avait terminé le dernier mois de compétition en roue libre. Cette fois-ci, il reste encore plus de deux mois et cela promet d’être délicat pour Unai Emery, qui sait qu’il ne passera pas le printemps à son poste. D’ailleurs, selon L’Equipe, certains joueurs sont déjà passés à autre chose, et notamment le clan des Brésiliens.

Echaudés par la blessure de Neymar qui compromet tout de même sa fin de saison et donc forcément son état de forme pour la Coupe du monde, Thiago Silva, Daniel Alves et surtout Marquinhos auraient tout simplement décidé de se concentrer sur le Mondial en Russie, et de laisser de côté les impératifs de la fin de saison avec le PSG. « D’ailleurs, la plupart des Brésiliens de l’effectif se sont remobilisés le lendemain, se projetant déjà sur la Coupe du monde, comme si les échéances nationales en club n’étaient plus que des formalités à valider », annonce ainsi L’Equipe, pour qui Marquinhos, qui a fait l’effort de jouer contre le Real Madrid malgré une cuisse douloureuse, devrait prendre son temps pour se soigner désormais, et ne pas compromettre son été avec le Brésil. Daniel Alves, apparu hors de forme depuis plusieurs semaines, pourrait aussi choisir ses matchs, dans cette fin de saison qui va paraître longue à certains joueurs parisiens.