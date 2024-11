PSG ‍: Des joueurs effrayés, Luis Enrique montre son vrai visage

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a enchainé en Ligue 1 ce week-end face au RC Lens. Mais encore une fois, les attaquants franciliens auront fait preuve d'une inefficacité inquiétante.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a pris un peu plus d'avance ce week-end en Ligue 1 suite à son succès face au RC Lens et au faux pas de Monaco contre Angers. Face aux Sang et Or, le club de la capitale aura eu beaucoup d'occasions. Mais comme souvent, c'est l'inefficacité qui a primé. Une constante qui inquiète beaucoup au PSG. Car si les résultats passent en Ligue 1, ce n'est plus le cas en Ligue des champions. Ce mercredi soir face à l'Atlético Madrid, les champions de France vont devoir se faire justice mais aussi faire abstraction de... Luis Enrique. Car selon Yacine Hamened, l'Espagnol met une pression difficile à gérer pour ses joueurs lorsque ces derniers ne marquent pas.

Luis Enrique, des joueurs mal à l'aise

Sur l'antenne de France Bleu Paris, le consultant a en effet donné ses informations sur le sujet. « Je vais dire un truc... Les joueurs qui sont sur le banc, ils entendent Luis Enrique pester quand il y a des ratés. Et en fait, cela met une pression. Ils savent que le coach, sur le banc, au moment où ils ratent, il va pester. Vous regardez mais à Marseille, Dembélé quand il rate, il ne se tourne pas vers le banc. Les joueurs savent que Luis Enrique pète les plombs. il y a le discours de Luis Enrique face à la presse mais dans le vestiaire, il n'est pas comme ça. Les joueurs ont une pression. Quand on leur rappelle que le coach les pourrit, ça met de la pression », a notamment indiqué Yacine Hamened, qui comprend la situation pour les troupes parisiennes, pas toujours à l'aise avec les réactions de Luis Enrique. Toujours est-il que le temps presse et qu'il faudra répondre présent, sous peine de se mettre en grand danger en Ligue des champions.