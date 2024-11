PSG ‍: Ousmane Dembélé a un gros problème mental

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Ousmane Dembélé a marqué le but de la victoire du PSG samedi contre Lens. Mais cela n'a pas empêché Paris de gâcher un nombre incroyable d'occasions et cela est problématique en Ligue des champions.

A 48 heures de recevoir l'Atlético de Madrid au Parc des Princes, Luis Enrique en est bien conscient, ses joueurs doivent être plus tueurs dans la surface de réparation. Car si en Ligue 1, les champions de France font le travail avec presque une moyenne de trois buts par match, dès que l'altitude grimpe, les joueurs parisiens sont d'une fébrilité absolue. Personne n'a oublié les énormes occasions ratées par Ousmane Dembélé lors de la réception du PSV Eindhoven, tout comme cela avait déjà été le cas contre Gérone. Pour Eric Blanc, fan absolu d'Ousmane Dembélé depuis son passage au Barça, malgré toute l'affection qu'il a pour l'attaquant du PSG et des Bleus, il admet ne plus trop croire que le joueur de 27 ans sera un jour d'une efficacité redoutable malgré un talent énorme. Un constat que n'explique pas le consultant de la chaîne sportive?

Le PSG a un sévère problème mental

Dans L'Equipe du Soir, l'ancien rugbyman ne cache pas son étonnement face à cette situation, car les joueurs du Paris Saint-Germain ont évidemment du talent, mais semblent craquer sous la pression en Ligue des champions. Et notamment Ousmane Dembélé. « C’est un vrai problème, car en championnat, le PSG a marqué 29 buts, deux fois plus que Monaco et c’est la troisième équipe d’Europe derrière le Bayern Munich et le Barça. En Ligue 1, on peut vendanger, mais on marque quand même des buts. C’est une équipe qui tourne presque à trois buts par match en championnat, car l’écart est énorme. Mais en Ligue des champions, il y a moins d’occasions, mais c’est surtout parce qu’il y a un gros problème mental et psychologique. Ousmane Dembélé, que j’adore pourtant, j’ai abandonné le rêve qu’il puisse claquer des buts, mais comment on peut avoir un tel écart dans la zone de vérité alors que techniquement, ils savent tout faire », constate Eric Blanc, qui espère que cela changera contre l'Atlético de Madrid même s'il a du mal à réellement y croire. A Ousmane Dembélé et ses coéquipiers de le faire changer d'avis.