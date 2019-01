PSG : Des Fake News de premier choix, le père de Neymar est bluffé

Dans : PSG, Mercato.

Père très influent de Neymar, Neymar da Silva Sr est bien évidemment un élément à prendre en compte lorsque l’on évoque l’avenir de la superstar brésilienne.

La presse espagnole cite souvent son nom quand il s’agit de parler d’un retour du numéro 10 du PSG à Barcelone. Tout cela remonte à très longtemps, et notamment à la réponse de Neymar quand on lui avait demandé si son père avait poussé pour qu’il quitte le Barça. Le Brésilien avait alors fait savoir qu’au contraire, Neymar Sr aurait préféré le voir rester en Catalogne.

Depuis, cela ne s’arrête plus et El Mundo a ainsi affirmé que le père de Neymar faisait le forcing auprès des dirigeants du champion d’Espagne pour que son fils soit récupéré et quitte ainsi un PSG au projet peu convaincant à son goût. Des informations qui ont forcément fait du bruit, et sont parvenues aux oreilles de l’intéressé. Ce dernier en a profité, à l’image de ce qu’avait fait son fils quand il était envoyé au Real Madrid l’été dernier, en dénonçant ces « Fake News » et même « Insane News » (infos folles) de premier choix selon lui. Au moins publiquement, la position du clan Neymar ne laisse aucun doute possible sur ses intentions.