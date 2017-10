PSG : Des chiffres ahurissants confirment que Neymar pour 222ME c'est bueno

Dans : PSG, Ligue 1.

La signature de Neymar au Paris Saint-Germain moyennant 222ME lors du dernier mercato ont fait bondir pas mal de monde. Mais, si la venue de Zlatan Ibrahimovic avait fait entrer le PSG dans une autre dimension, celle de Neymar propulse cette fois le club de la capitale dans des contrées jamais connues pour une équipe française. Ce lundi, Le Parisien, révèle les différentes études réalisées sur le phénomène Neymar au PSG, et les résultats donnent le vertige.

Car en matière d'image et de marketing, le Paris Saint-Germain et le star brésilienne ont tout raflé. Ainsi, la présentation de Neymar le 5 août au Parc des Princes en présence de Nasser Al-Khelaifi a généré 15.000 articles dans les médias de toute la planète, et sur internet ce sont au total 6,5 milliards de personnes en audience cumulée qui se sont intéressés au feuilleton qu'a été le transfert de Neymar du FC Barcelone au PSG. Rien que pour les télévisions, en accordant une interview privilégiée à CNN, à la BBC, à ESPN, à TV Globo et à TF1 à la veille de sa présentation aux supporters, Neymar avait un potentiel d'1 milliard de téléspectateurs.

Sur les réseaux sociaux, le Paris SG a passé la barre des 10 millions de fan sur Instagram, et pour mieux montrer la montée en puissance, alors que le club de la capitale comptait 500.000 abonnés sur ses différents réseaux sociaux en 2011 ils sont 48 millions désormais. La signature de Neymar a fait progresser de 1,4 million les fans sur Facebook et de 734.000 sur Twitter. Le site internet officiel PSG.fr a tout simplement multiplié son trafic par deux depuis cet été.

Et évidemment on ne parle même plus de la vente des maillots floqués du nom de Neymar. Ce lundi, il était encore impossible de commander la tunique domicile ou extérieur Ligue 1 au nom de la star brésilienne...