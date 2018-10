PSG : Des calins pour Cavani ? Tuchel poussé à faire une Neymar avec El Matador !

Dans : PSG, Ligue 1.

La scène avait fait le buzz, à la fin du match entre le Paris Saint-Germain et l'Etoile Rouge de Belgrade, et de manière ostensible, Thomas Tuchel avait fait un gros câlin à Neymar, lequel venait de rendre une copie parfaite ou presque face à la formation serbe avec notamment un triplé. Alors, au moment où Edinson Cavani connaît un gros coup de moins bien, des voix s'élèvent afin que l'entraîneur allemand du Paris SG soit aussi tendre avec El Matador qu'avec Neymar, et lui prouve son affection.

« Edinson Cavani demande un peu plus d’amour. Même les grands joueurs ont besoin de ça. Au PSG, on ne parle que de Neymar et Mbappé. Quand il y a un carton rouge contre Lyon, c’est Cavani qui sort. On lui fait sentir qu’il est le troisième attaquant dans la hiérarchie derrière Neymar et Kylian Mbappé. Tu ne pourras pas gagner la Champions League sans Cavani, c’est lui le vrai finisseur. C’est lui fera la différence dans les petits espaces lors des grands rendez-vous européens. On a vu Tuchel faire des câlins à Neymar, il faudrait qu’il en fasse aussi à Edinson Cavani », a lancé, sur RMC, Ali Benarbia avec un brin d'ironie. La calinothérapie va donc devenir à la mode au Paris Saint-Germain.