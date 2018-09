PSG : Denis Balbir est effrayé par le mercato low-cost du PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, le Paris Saint-Germain a été contraint de réduire ses dépenses au mercato.

Cela a donné un résultat (très) surprenant avec les arrivées de Juan Bernat ou encore d’Eric Choupo-Moting dans les dernières heures du mercato. Si cela a provoqué l’ironie de certains observateurs, Denis Balbir est lui très inquiet pour le club parisien. Selon le journaliste de M6, l’effectif à la disposition de Thomas Tuchel va être très juste, notamment dans les grands rendez-vous européens en Ligue des Champions.

« On voit que le fair-play financier est passé par là. Le PSG n’a pas cherché à attaquer frontalement l’UEFA et cela donne un recrutement très surprenant. En même temps, on se doutait bien que les Qataris ne pourraient pas faire tous les ans des Neymar et Mbappé. Sans aller jusqu’au recrutement de grandes stars, je suis quand même assez circonspect sur le non-recrutement au milieu. En l’état, je m’interroge sur l’entre-jeu du PSG dans les grands rendez-vous. Je ne vois pas un milieu de terrain de stature Ligue des Champions dans l’effectif à disposition de Thomas Tuchel » a-t-il expliqué sur son blog publié sur le site But Football Club. Ce sera aux joueurs parisiens de le faire mentir, même s’il est vrai qu’il y a de quoi s’interroger sur les capacités du PSG à briller en Europe après ce mercato.