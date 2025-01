PSG ‍: Dembélé référence mondiale, c’est signé Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Triple buteur face à Stuttgart (1-4) mercredi en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a encore confirmé sa nette progression. L’attaquant du Paris Saint-Germain a amélioré sa finition. Son efficacité en fait désormais l’un des tout meilleurs joueurs au monde grâce au travail de l’entraîneur parisien Luis Enrique.

Ousmane Dembélé ne fait plus rire. Moqué pendant des années pour son manque d’efficacité, l’attaquant du Paris Saint-Germain a progressé dans ce domaine. Son triplé à Stuttgart mercredi en Ligue des Champions le prouve, tout comme ses 16 buts inscrits cette saison en club toutes compétitions confondues. Il était difficile d’imaginer l’international français atteindre de telles statistiques en début d’exercice.

La version 24/25 de Dembélé est 𝗜𝗠𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡𝗡𝗔𝗡𝗧𝗘. 🔥🇫🇷 pic.twitter.com/iliiyoX9S3 — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 30, 2025

Surpris, le consultant Jérôme Alonzo constate que le travail de Luis Enrique a une influence positive sur l’équipe et sur certaines individualités. « L’équipe montre du caractère, de la discipline, mais aussi des progrès individuels, a commenté l’ancien gardien du Paris Saint-Germain dans Le Parisien. Vitinha s’est retrouvé, Neves est de plus en plus régulier et Dembélé… Avant, il était inclassable. Il pouvait réussir une action de niveau international et rater quelque chose d’énorme derrière. Maintenant, on parle d’un joueur de classe mondiale. Luis Enrique est comptable de tous ces changements. »

Luis Enrique avait raison

Cette saison, le coach espagnol n’a pourtant pas ménagé Ousmane Dembélé dans sa gestion. On se souvient que l’ancien joueur du FC Barcelone avait été mis à l’écart pour le choc face à Arsenal (défaite 2-0) en octobre dernier. Le dribbleur n’avait pas non plus apprécié certains choix de Luis Enrique qui ne l’a pas choisi comme tireur pour les penalties. Ou qui n’a pas hésité à le déplacer dans l’axe alors qu’il a toujours évolué sur un côté. Manifestement, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a joué un rôle majeur dans la progression de son joueur.