C’est confirmé, Ibrahimovic ne peut pas blairer Cristiano Ronaldo

Dans : Serie A.

Loin d’être fan de Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic en a rajouté une couche dans la presse italienne. De quoi compléter une liste de déclarations peu flatteuses pour le Portugais.

Après l’annonce de son départ du Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic attend de connaître sa prochaine et peut-être dernière destination. Une chose est sûre, c’est que l’attaquant passé par la Juventus Turin, l’Inter et le Milan AC se verrait bien revenir en Italie. Ce serait l’occasion pour lui de croiser Cristiano Ronaldo, un joueur qu’il n’a jamais apprécié. Le magazine GQ le sait pertinemment et l’a donc provoqué en évoquant un possible duel contre « le vrai Ronaldo ».

« Pas du tout. Le vrai Ronaldo, c'est seulement le Brésilien », a balayé Ibrahimovic, dans un énième tacle adressé au Portugais. Souvenez-vous de sa réaction après le Ballon d’Or 2018 décerné au milieu du Real Madrid Luka Modric. « Maintenant on sait que ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui remportait les Ballons d'Or, mais Florentino Pérez », avait lâché le Suédois, lequel estime que CR7 « n'a pas un talent naturel, c'est le fruit de beaucoup de travail. »

Le faux défi de CR7

Quant à l’argument selon lequel Cristiano Ronaldo a relevé de nombreux défis dans sa carrière, dont celui de réussir à la Juventus Turin, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain s’était ouvertement moqué du quintuple Ballon d’Or. « Un défi d'aller à la Juventus ? Une équipe qui a remporté la Serie A sept fois de suite ? Rejoindre ce genre de club n'est pas un défi, avait-il commenté. Si il cherchait un nouveau défi, il serait venu à la Juve quand ils étaient en Serie B, pour les faire remonter en Serie A et les ramener vers les sommets. » Autant dire qu’un duel entre les deux hommes vaudrait le détour…