PSG : Déçu par le Barça, Neymar se voit prolonger au PSG à une condition

Le bras de fer remporté par le PSG face au FC Barcelone au sujet de l’avenir de Neymar pourrait bien marquer un tournant dans la carrière du Brésilien.

Le numéro 10 du PSG rêve bien évidemment toujours de rejoindre le club catalan de son ami Lionel Messi, là où il a passé ses meilleures années pour le moment sur le plan sportif. Si ce désir sera toujours de mise l’été prochain, Neymar sait que ce sera toujours au moins aussi difficile de voir les deux clubs s’entendre. Surtout que l’attitude des dirigeants barcelonais, qui n’ont pas fait beaucoup d’efforts pour le recruter et ont simplement proposé des solutions impossibles à accepter pour le PSG, a marqué l’ancien prodige de Santos. Ce dernier se demande s’il est vraiment désiré par son ancien club et si jamais ce n’est pas illusoire de croire encore et toujours à un retour au Barça.



C’est pourquoi, selon L’Equipe, ses représentants envisageraient de reprendre sérieusement les discussions pour une prolongation de contrat de Neymar au PSG, surtout si la saison se passe bien, au niveau médical, relationnel avec les dirigeants et supporters parisiens, et bien évidemment au niveau sportif. En cas de belle aventure en Coupe d’Europe, prendre tout le monde à revers et prolonger à Paris serait en tout cas un message fort et une belle réussite pour les dirigeants, qui ne négligent pas la valeur marchande et l’apport financier que représente Neymar. Le quotidien sportif rappelle ainsi qu’à tous les niveaux, réseaux, site officiel, marketing, sponsoring et billetterie, la signature de Neymar a fait changer de dimension le PSG ces dernières années.