PSG : De Ligt laisse une chance à Paris, il veut une offre folle

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Depuis 48 heures, tout semble indiquer que Matthijs De Ligt est plus proche de signer à la Juventus qu'au Paris Saint-Germain, Mino Raiola ayant bien avancé dans les négociations entre le jeune défenseur de l'Ajax Amsterdam, le club néerlandais et la Juventus. A la base de cet accord, un chèque de 70ME de la part de la Vieille Dame pour l'Ajax, et un salaire de 12ME par an pour Matthijs De Ligt. Samedi, on apprenait même que le FC Barcelone avait retiré son offre pour convaincre le joueur de venir lors de ce mercato, le club catalan laissant la Juventus et le PSG s'expliquer.

Mais ce dimanche, tout n'est peut-être pas perdu pour le Paris Saint-Germain concernant la venue de Matthijs De Ligt si l'on en croit Tuttosport. Le quotidien sportif turinois affirme en effet que si la Juventus et l'Ajax Amsterdam sont OK, rien n'est acquis entre le défenseur et le club italien, De Ligt réclamant plus que les 12ME actuellement prévus sur le plan salarial. Autrement dit, le Paris SG pourrait essayer de revenir à la charge avec une offre plus conséquente pour celui dont il s'est longtemps dit qu'il avait donné son accord à Antero Henrique. Mais le départ de ce dernier a changé la donne, même si au final Matthijs De Ligt et le très gourmand Mino Raiola ont tout à gagner de cette concurrence au sommet, le PSG et la Juventus ne voulant pas céder.