PSG : De Ligt bouclé, Leonardo veut une autre pointure en défense

Longtemps annoncé proche du FC Barcelone, Matthijs De Ligt (19 ans) semble finalement se diriger vers le Paris Saint-Germain.

Présent dans la capitale française cette semaine, son agent Mino Raiola aurait trouvé un accord avec le champion de France. Il faudra quand même attendre la confirmation, histoire d’être sûr que le défenseur central de l’Ajax Amsterdam n’utilise pas le PSG pour faire monter les enchères. En tout cas, ce gros coup ne suffirait pas au bonheur de Leonardo. En effet, le futur directeur sportif travaillerait également sur la piste menant à Kalidou Koulibaly (27 ans).

Une réunion a même eu lieu ces derniers jours avec le représentant du Sénégalais, à qui le dirigeant parisien a proposé un salaire annuel net supérieur à 15 M€, révèle Soccer Link. Suffisant pour convaincre le roc du Napoli ? Rien n’est moins sûr, le Real Madrid ayant la préférence du joueur estimé à 100 M€. Reste à savoir si ce deuxième dossier sert à anticiper un éventuel échec pour De Ligt. Ou si Paris envisage de casser sa tirelire pour une charnière toute neuve.

Parallèlement au dossier de Ligt, @leo_de_araujo s’occupe du cas Koulibaly et a formulé une offre de plus de 15M€ net à son agent Fali Ramadani. Le joueur se sent très bien en Italie et a une préférence pour la Liga (@RealMadrid) en cas de départ.