PSG : De Jong et De Ligt oubliés, Paris veut un autre prodige de l’Ajax

Dans : PSG, Mercato.

Le Paris Saint-Germain et l’Ajax Amsterdam pourraient bien reprendre contact sur le marché des transferts.

Cette fois, cela n’a évidemment rien à voir avec Frenkie de Jong, futur joueur du FC Barcelone. Ni même avec le défenseur central Matthijs De Ligt, annoncé entre le club catalan et la Juventus Turin. Selon les informations de Paris United, le champion de France a craqué pour David Neres, l’ailier de 22 ans qui fait beaucoup parler ces dernières semaines. Et pour cause, l’ancien joueur de São Paulo avait impressionné lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Real Madrid (1-4).

Une prestation qui n’a pas échappé au sélectionneur Tite, à l'origine de sa première convocation lors du dernier rassemblement du Brésil. Apparemment, le directeur sportif Antero Henrique n’a rien raté de cette ascension puisque le Portugais travaillerait sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Le média spécialisé évoque même une offre du PSG « très prochainement ». Reste à savoir si l’Ajax est vendeur après avoir prolongé son milieu offensif jusqu’en 2022 en septembre dernier. Une chose est sûre, le Brésilien, qui avait coûté 12 M€ en 2017, verrait son prix se multiplier en cas de transfert cet été.