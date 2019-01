PSG : De Jong au Barça, Al-Khelaïfi va le faire payer à Henrique

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Quelque peu critiqué du côté du Paris Saint-Germain ces derniers mois, Antero Henrique est bel et bien en danger.

Depuis sa nomination en juin 2017, Antero Henrique n'a pas vraiment répondu aux attentes au sein du club francilien. S'il a un peu participé aux arrivées remarquées de Neymar et de Kylian Mbappé, tout en vendant quelques joueurs à bon prix comme Lucas (Tottenham) ou Pastore (AS Rome), le dirigeant portugais a échoué dans de nombreux dossiers. Le dernier en date ? Celui de Frenkie De Jong, recruté par le Barça pour 75 millions d'euros au nez et à la barbe du PSG... Et ce gros loupé pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, suite aux différents échecs au milieu de terrain ou au poste de latéral gauche.

En effet, selon le journaliste Abdellah Boulma, le départ d'Henrique est « acté » en vue de la fin de saison. De plus, son entente assez froide avec son entraîneur Thomas Tuchel, qui a souvent pris le relais au mercato, comme l'été dernier en faisant venir des joueurs comme Kehrer ou Choupo-Moting, ne plaide pas en faveur d'un renversement de situation. Autant dire que Nasser Al-Khelaïfi sera « en quête d’un nouveau directeur sportif » dès l'été prochain. La formation de la capitale devra alors trouver un dirigeant capable de faire franchir un cap au PSG sur le marché des transferts. Un peu à l'image de ce qu'a réalisé Leonardo entre 2011 et 2013 à Paris.