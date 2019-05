PSG : De Gea gratuit à Paris, le Qatar a un plan diabolique !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Depuis quelques semaines, il se dit que le Paris Saint-Germain a un intérêt énorme pour David De Gea, le gardien de but espagnol de Manchester United, le club de la capitale souhaitant (encore) changer de portier. Oui, mais voilà, De Gea a un prix, et le club anglais ne fera pas cadeau de son gardien de but au PSG, les Red Devils étant prêts à vendre ce dernier, mais pour 70ME. Alors qu'il reste encore un an de contrat à David De Gea à Manchester United, et que les négociations pour prolonger le portier de 28 ans ont échoué compte tenu de ses exigences salariales, le Sunday Express affirme que du côté du Paris Saint-Germain on a déjà tout prévu pour s'offrir David De Gea pour zéro euro, mais dans un an.

En effet, le tabloïd affirme que le gardien de but de Man Utd et le PSG se sont déjà entendus autour d'un protocole d'accord qui prévoit que De Gea rejoindra le club de la capitale au mercato 2020 libre de tout contrat et qu'en contrepartie il aura le salaire (colossal) qu'il exige, à savoir plus de 400.000 euros...par semaine. Même si cette somme parait monstrueuse, le Paris Saint-Germain aura tout de même fait l'économie d'un transfert à 70ME, de quoi compenser rapidement cet investissement. Reste à savoir si tout cela tient debout...