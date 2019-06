PSG : De 6 semaines à 4 mois pour Neymar, un médecin s’explique

Dans : PSG, Ligue 1.

Victime d’une rupture d’un ligament de la cheville droite, Neymar ne disputera pas la Copa América du 14 juin au 7 juillet. Selon le médecin Alain Simon, qui a travaillé au Paris Saint-Germain et en équipe de France, le Brésilien sera indisponible pendant au moins six semaines si l’opération n’est pas nécessaire. « L’opération chirurgicale est plus rare et ne concerne que les cas d’entorses très graves », a confié le spécialiste au média Le Parisien.

Mais la durée d’absence risque de s’allonger si les prochains examens indiquent que sa blessure au cinquième métatarsien s’est aggravée. « Ce serait une très mauvaise nouvelle, prévient-il. Dans ce cas-là, il faudrait envisager une opération chirurgicale et à ce moment-là, Neymar serait absent au moins quatre mois. » Soit jusqu’en octobre.