PSG : Dans la famille Pirlo, Leonardo veut le fils !

Dans : PSG.

Par le passé, Leonardo a prouvé que son terrain de chasse privilégié en période de mercato était le championnat italien grâce à son carnet d’adresses très fourni en Série A.

Les pistes menant à Lucas Paqueta ou encore à Sandro Tonali prouvent que le directeur sportif du Paris Saint-Germain souhaite de nouveau piocher en Italie pour renforcer les rangs du champion de France en titre à l’avenir. Mais la dernière rumeur en date, qui mène en Série A, risque d’en surprendre plus d’un. Et pour cause, selon les informations de Soccer Link, Leonardo viserait le milieu relayeur de 17 ans Nicolo Pirlo, le fils d’un certain… Andrea Pirlo. Comme son père, le jeune milieu de terrain évolue à la Juventus Turin et visiblement, son potentiel est énorme puisque la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont dîné avec Andrea Pirlo afin d’évoquer l’avenir de Nicolo.

Le club parisien lorgne sur le prodige italien depuis plusieurs semaines et sans surprise, c’est Leonardo qui est à l’origine de cet intérêt. Lors de son passage en Italie, où il a été le directeur sportif du Milan AC avant son come-back au Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo avait rapidement repéré le talent du jeune joueur, courtisé par ailleurs par de nombreux clubs transalpins. A la Juventus Turin depuis 3 ans, Nicolo Pirlo ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait mais du côté de Paris, on semble déjà déterminé à lui offrir les meilleures conditions afin de poursuivre sa progression. Par ailleurs, en marge du dîné avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, Andrea Pirlo a manifesté son envie de débuter sa carrière d’entraîneur. Et si toute la famille Pirlo débarquait à Paris, avec la possibilité de voir l’ancienne légende de la Squadra Azzura prendre en main une équipe de jeunes du PSG ? Cette possibilité risque assurément de prendre du poids dans les prochaines semaines…