PSG : Danilo prend le pouvoir, le vestiaire va en baver

Le PSG vit un mois de février chaotique et rares sont les motifs de satisfaction. Parmi eux, on peut quand même citer Danilo Pereira.

A Paris, la crise couve depuis le début de l'année 2023. Le club de la capitale n'y arrive plus, peu importe les compétitions. Mais tout n'est pas encore perdu, même si la réception de Lille ce dimanche au Parc des Princes pourrait bien être fatale à Christophe Galtier. Car le PSG a besoin de points, et vite. Et avant la rencontre retour de Ligue des champions contre le Bayern, la dynamique doit changer. Si Kylian Mbappé fait partie des leaders du club de la capitale, d'autres joueurs se révèlent aussi pour leur tempérament. C'est le cas de Danilo Pereira, qui n'hésite pas à donner de la voix aussi bien sur qu'en dehors des terrains. Et tout le monde en prend apparemment pour son grade...

Danilo, l'aide bienvenue pour Galtier au PSG

Selon les informations du Parisien, Danilo a pris une place de choix au sein du vestiaire du PSG. Et Galtier et son staff l'ont bien compris. En portugais comme en français, l'ancien de Porto a la légitimité pour prendre la parole et ne se fait pas prier. Concerné, travailleur et défini comme amoureux du PSG et apprécié du groupe, Danilo veut provoquer un électrochoc chez ses partenaires et se soucie peu du statut de la personne à qui il parle. Après la courte défaite contre le Bayern Munich mardi soir dernier en Ligue des champions, l'international lusitanien a pris la parole dans le vestiaire pour tenter de remobiliser ses partenaires. « Ça fait moins de bruit, mais croyez-moi, c’est tout aussi efficace », résume notamment un proche du groupe. En plus d'être un leader de vestiaire, Danilo montre aussi l'exemple sur le terrain. Face aux Bavarois, le joueur de 31 ans a récupéré 8 ballons, plus haut total de la rencontre. En Ligue 1, Le Parisien rappelle aussi qu'il fait partie de ceux qui ont les meilleures statistiques dans cet exercice. Dans le marasme actuel au PSG, voilà en tout cas une belle satisfaction pour le club de la capitale, qui voit un autre joueur que Kylian Mbappé prendre ses responsabilités.