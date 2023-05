PSG : Daniel Riolo se clashe avec Olivier Dacourt sur la place publique

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Remontés contre le Paris Saint-Germain et certains de ses joueurs, des supporters du Paris Saint-Germain ont manifesté devant le domicile de Neymar mercredi. Une initiative approuvée par le journaliste Daniel Riolo, sévèrement remis à sa place par le consultant Olivier Dacourt.

Après les banderoles déployées au Camp des Loges lundi, le Collectif Ultras Paris a récidivé deux jours plus tard. Cette fois, le groupe de supporters du Paris Saint-Germain a manifesté sa colère devant le siège du club de la capitale. Et d’autres fans se sont rendus jusqu’au domicile de Neymar pour réclamer son départ cet été. « Neymar casse-toi ! », chantaient ces supporters mécontents, dont l’initiative n’a pas fait l’unanimité.

📸 PSG fans in front of Neymar's house pic.twitter.com/wXgIOBNM6M — ParisienTimes (@parisientimes) May 3, 2023

Le Paris Saint-Germain a en effet condamné le comportement des personnes impliquées. Tout comme le président du Collectif Ultras Paris Romain Mabille. La manifestation des supporters n’a pourtant rien d’étonnant pour Daniel Riolo qui a validé leurs méthodes sur Twitter. « Donc certains n’ont pas aimé la manif des supporters du PSG hier ? Les mêmes qui se plaignaient de la non-réaction des mêmes supporters au stade ? », a réagi le journaliste de RMC, repris de volée par Olivier Dacourt, qui n’a pas été tendre dans sa réponse.

Riolo prend cher

« Légitime devant le siège mais inconcevable devant la maison d'un joueur, a jugé l’ancien milieu de terrain. On va envoyer des gens devant chez toi quand tu diras des conneries. Et dieu sait que tu en débites. Tu verras l'effet que ça fait. » Sans surprise, Daniel Riolo n’a pas apprécié le tacle et s’est lancé dans un clash avec le consultant. « Tu as toujours défendu les mercenaires, a glissé le chroniqueur de l’After. Chacun son métier... Quand il faut manger on vient dans les médias des affreux journalistes hein ? Vous êtes beaucoup dans ce genre. »

« A la Roma ou ailleurs tu aurais trouvé ça "normal" car culture foot, a-t-il ajouté. En France on doit tout accepter. » De son côté, Neymar a réagi avec beaucoup plus de calme sur Instagram. « Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix », a tempéré le milieu offensif du Paris Saint-Germain, en évitant d’aggraver la situation.