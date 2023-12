PSG ‍: Daniel Riolo et les abrutis après le show de Bambi Barcola

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Très vivement critiqué par Daniel Riolo après ses manqués contre Newcastle, Bradley Barcola a répondu par un but contre Nantes. La foudre s'est abattue sur le consultant de RMC, qui n'a pas apprécié.

Assez peu en vue dans cette première partie de saison au Paris SG, Bradley Barcola est protégé par Luis Enrique, qui voit en lui un joueur pour le futur du club de la capitale. L’entraineur espagnol l’a encore confié après le match face à Nantes, histoire de rassurer l’ancien lyonnais après sa prestation décevante contre Newcastle, où il a raté tout ce qu’il voulait devant le but, étant tout proche de provoquer l’élimination virtuelle du PSG. « C’est un joueur pour l’avenir. Mais le futur, c’est demain. Je pense qu’il ressent notre confiance », a notamment fait savoir le coach parisien. Et contre le FCN, Barcola s’est mis en valeur avec deux grosses occasions, et une transformée en but pour l’ouverture du score.

Daniel Riolo interpellé sur X

De quoi provoquer au départ l’auto-dérision de Daniel Riolo, qui avait traité Barcola de « Bambi » pour montrer à quel point il était perdu et naïf pour ses premiers matchs de haut niveau en Ligue des Champions. Des critiques très vives, et qui avaient même valu des appels musclés de la part des membres de l’entourage de l’attaquant parisien. Alors si après ce but, le polémiste de RMC s’est permis une petite moqueries, les retours ont été beaucoup moins joyeux. L’intervenant de l’After Foot s’est plaint d’avoir ainsi été interpellé après le but du joueur du PSG, comme si ses critiques l’empêchaient de se montrer à son avantage. « Donc quand on critique un joueur l’idée c’est que de toute sa vie il marque jamais un but ? La quantité d’abrutis c’est phénoménal… », a déploré Daniel Riolo, qui ne pensait pas être attendu au tournant à la première action positive de Barcola depuis ses critiques. Mais c’est aussi le jeu en allant toujours plus loin dans la provocation, les réponses risquent d’être parfois saignantes.