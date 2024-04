PSG ‍: Daniel Riolo déballe tout sur Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Daniel Riolo s’est imposé comme l’un des principaux détracteurs de Luis Enrique, en particulier pour sa communication et sa gestion de Kylian Mbappé.

Plutôt élogieux à l’égard de l’entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain en début de saison, Daniel Riolo a rapidement changé d’avis au sujet de Luis Enrique. La communication de l’ancien sélectionneur de l’Espagne a de quoi irriter, ce dernier ayant parfois la fâcheuse tendance à jouer avec les journalistes, voire parfois de se moquer un peu d'eux. La gestion du cas Kylian Mbappé a également provoqué quelques crispations chez Daniel Riolo, qui regrette que le capitaine de l’Equipe de France joue aussi peu depuis qu’il a annoncé son départ du PSG. Malgré tout cela, le journaliste de RMC fait une promesse : il n’est pas « anti » Luis Enrique. Dans un long argumentaire au micro de l’After Foot, l’éditorialiste a justifié et précisé sa position sur l’entraîneur parisien.

« Je ne suis pas anti-Luis Enrique. Je suis anti qu’on le gonfle et qu’on le monte alors que pour l’instant, on n’a rien vu. C’est le chef, c’est le patron, etc. On compare avec Guardiola et Klopp en disant qu’eux aussi, ce sont les patrons de leur club mais eux ça fait sept et dix ans qu’ils sont à Manchester City et à Liverpool. Moi, je veux dire que Luis Enrique bosse bien, mais il n’est là que depuis six mois. Il doit encore tout montrer. Pour l’instant, le jeu n’est pas dingo. L’état d’esprit est bien, il a concerné tout le monde, mais ce n’est pas de la tactique. Le management c’est très important, ça marche pour lui, mais il y a un truc qui me fait péter un câble. Je n’aime pas les menteurs, je n’aime pas le mensonge » a lancé Daniel Riolo avant de critiquer la gestion de Kylian Mbappé et les mensonges de Luis Enrique selon lui.

Riolo invite Luis Enrique à imiter Guardiola et Bielsa

« J’ai beaucoup critiqué Mbappé pour certaines de ses performances ou de ses attitudes, mais faire croire qu’il a pris des décisions avec Mbappé, c’est un mensonge. Car du moment où Mbappé a annoncé son départ, il est passé à moins de 70 minutes par match. Je n’aime pas que l’on me prenne pour un con ! Le PSG pourrait avoir un bon entraîneur, c’est le cas. Mais il pourrait aussi avoir un entraîneur qui respecte le public en parlant comme le front Franck Haise, Jean-Louis Gasset, Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli… Lui, il arrive et il envoie chier tout le monde. Je ne suis pas en fixette, je ne suis pas quelqu’un de monstrueux quand je dis ça quand même » a conclu le journaliste de RMC, qui jure qu’il n’a rien de spécial contre Luis Enrique, mais qui aimerait simplement que l’entraîneur parisien change quelques aspects de sa communication et de son management. Au final, ce sont les résultats qui seront le juge de paix de Luis Enrique pour sa première saison à Paris et pour l’instant, ils sont excellents… en attendant le quart de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone.