PSG : Dani Alves remet le Melon d'Or à Mbappé

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Passé par le PSG et ancien coéquipier de Neymar et Lionel Messi au FC Barcelone, Dani Alves s'est exprimé sur le cas Kylian Mbappé et n'a pas été tendre envers l'attaquant français sur son comportement.

Depuis 2 ans, Kylian Mbappé a pris le rôle de patron du PSG. Décisif aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions, l'attaquant de 23 ans est parfois critiqué pour son individualisme. Pointé du doigt pour son manque d'humilité, Mbappé est souvent chargé à l'étranger, et parfois même en France. Cette fois-ci, c'est son ancien coéquipier à Paris, Dani Alves qui n'a pas mâché ses mots envers le champion du monde. Le défenseur droit brésilien s'est exprimé ce jeudi 24 novembre dans La Gazzetta dello Sport sur le comportement de Mbappé et du rôle qu'il devrait avoir au PSG. « Mbappé est un phénomène qui n'a toujours pas compris que ceux qui jouent en attaque avec lui sont plus des phénomènes que lui » a confié le joueur de 39 ans qui estime que l'ancien monégasque devrait s'effacer au profit des virtuoses Neymar et Messi.

Alves conseil à Mbappé de profiter des stars parisiennes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Bien qu'il soit considéré comme l'un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé n'est pas encore au niveau de Neymar ou Leo Messi en terme de renommée ou d'accomplissement. Pour Dani Alves, il n'y a pas de comparaison possible et Mbappé doit d'inspirer de ses deux coéquipiers. « Neymar et Messi sont uniques, ils voient et font des choses que personne d'autre ne voit ou ne peut faire. Il faut être malin pour profiter de leur potentiel, ce sont les deux génies du football » a avoué celui qui a porté le maillot du PSG entre 2017 et 2019, aux côtés de Neymar et Mbappé. Le Français, deuxième meilleur buteur de l'histoire de Paris, n'appréciera probablement pas la sortie de son ancien collègue.