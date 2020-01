PSG : Critiquer Mbappé, Riolo promet d'y réfléchir à deux fois

Dans : PSG.

Après avoir pris quelques jours de repos pendant la trêve hivernale, Kylian Mbappé va aborder cette nouvelle année 2020 avec de grandes ambitions, que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou en équipe de France.

À 21 ans, l'attaquant francilien a déjà gagné beaucoup de trophées majeurs : trois Ligue 1, une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un Trophée des Champions, et surtout une Coupe du Monde avec les Bleus. Mais en 2020, le buteur du PSG rêvera de compléter son palmarès avec une Ligue des Champions, un Euro et potentiellement les JO. Une ambition d’ogre que Mbappé affiche sans sourciller. Ce qui a notamment été le cas lors de sa dernière interview sur France Football. Au grand bonheur de Daniel Riolo.

« Est-ce que vous avez vu l’interview de Mbappé dans France Football ? Moi je l’ai trouvée extraordinaire. C’est bien que ces mecs-là parlent de temps en temps, car ils ne le font pas assez. La communication permet de mieux comprendre les personnes. Peu importe qu’elle soit contrôlée ou pas, il y a toujours des choses à apprendre. J’ai trouvé extraordinaire que Mbappé se donne autant. Je crois qu’on ne mesure pas assez le phénomène qu’il est. Depuis le début de la saison, j’ai souvent critiqué ses attitudes, qu’il en fasse trop ou pas assez. Je ne les enlève pas. Mais l’interview permet de comprendre à quel point ce mec est un ambitieux, un malade de la réussite, et ce sont pour moi des qualités. C’est un discours assez rare chez les sportifs français. Il y en a peu qui affichent cette ambition. On doit accepter ce qu’est Mbappé, c’est un phénomène. En lisant l’interview, je m’en voulais presque de certaines critiques. Il faut l’accepter car il est hors du commun », a lancé le journaliste de RMC, qui espère donc que Mbappé arrivera à ses fins dès cette année. Tous les suiveurs du PSG et du football français l'espèrent, alors que le champion du monde sort déjà d’une année 2019 exceptionnelle, avec ses 41 buts.