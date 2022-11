PSG : Cristiano Ronaldo viré, Manchester United rêve de Mbappé !

Dans : PSG.

Courtisé par le Real Madrid ou encore Liverpool, Kylian Mbappé est également une cible de Manchester United dans l’optique du prochain mercato estival. De quoi faire trembler le PSG…

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé l’été prochain ? La question mérite d’être posée car malgré la prolongation de l’international français en mai dernier, l’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain n’a jamais semblé aussi incertain. En effet, le champion du monde 2018 a peu apprécié les promesses non-tenues par la direction parisienne cet été au sujet du mercato et s’est braqué il y a quelques semaines en constatant un retard significatif du versement de son salaire par l’état-major du Paris SG. Sur le terrain, tout va pour le mieux entre Kylian Mbappé et les autres stars de l’équipe mais un départ de l’ancien Monégasque l’été dernier ne serait plus une surprise alors qu’un transfert dès le mois de janvier avait affolé l’écosystème parisien il y a quelques semaines.

L’été prochain, Kylian Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat en faveur du Paris Saint-Germain, à moins qu’il décide d’activer sa clause afin de prolonger jusqu’en 2025. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos seront donc attentifs aux éventuelles propositions qu’ils recevront pour le transfert de Kylian Mbappé. Courtisan de l’international tricolore depuis de longues années, le Real Madrid pourrait une nouvelle fois manifester son intérêt pour tenter de recruter le buteur de 23 ans. En Angleterre, un intérêt de Liverpool est souvent relayé. Mais à en croire les informations obtenues par l’Express, un autre cador de la Premier League est sur les rangs pour s’octroyer les services de Kylian Mbappé. Il s’agit de Manchester United, qui traverse actuellement une petite crise avec le feuilleton Cristiano Ronaldo, dont le départ des Red Devils fait maintenant peu de doutes.

Manchester United rêve de Mbappé pour oublier Ronaldo

Dans une interview coup de poing, CR7 a notamment fait savoir qu’il n’avait « pas de respect » pour son entraîneur Erik Ten Hag. Le Portugais va être sanctionné financièrement mais il y a maintenant peu de chances de le revoir avec la tunique rouge de Manchester United après la Coupe du monde. Et pour le remplacer, les Red Devils ont donc eu la brillante idée de jeter leur dévolu sur Kylian Mbappé… le joueur le plus inaccessible de la planète, relaye le supplément sport de The Express. Les dirigeants britanniques de Manchester United ont néanmoins l’intention de tenter le coup à fond même si les chances de recruter l’attaquant du PSG paraissent bien faibles sur le papier. Pour caresser l’espoir de recruter l’ancien Monégasque, Manchester United devra d’abord remplir une première condition : se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, ce qui est loin d’être gagné puisque pour l’instant, MU est cinquième à trois points de Tottenham, actuel quatrième du classement.

De plus, un éventuel transfert de Kylian Mbappé vers Manchester United chamboulerait totalement la construction de l’effectif mancunien, où plusieurs joueurs à fort potentiel verraient leur progression en danger à cause de l’arrivée du buteur du PSG. C’est par exemple le cas d’Alejandro Garnacho, décisif face à Fulham ce week-end et qui prend de l’épaisseur sous la houlette d’Erik Ten Hag à Manchester United. Quid par ailleurs de Marcus Rashford, Anthony Martial ou encore Bruno Fernandes et Antony ? Tous ces joueurs se retrouveraient menacés par la venue de Kylian Mbappé. Du côté du Paris Saint-Germain, on espère bien profiter du talent du natif de Paris encore une saison supplémentaire au minimum avant de se résoudre à l’évidence du départ de Kylian Mbappé, dont la destination la plus probable à cette heure reste toutefois le Real Madrid de Florentino Pérez et de Carlo Ancelotti.