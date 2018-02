PSG : Cristiano Ronaldo ou Neymar, c'est qui le plus fort ?

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions, Liga.

Dans une dizaine de jours, le Paris Saint-Germain affrontera le Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions. Un choc très attendu, dans lequel le duel à distance entre Neymar et Cristiano Ronaldo sera bien évidemment déterminant pour le résultat final. Et il y a un joueur au PSG qui est plutôt bien placé pour comparer les deux attaquants, c’est Angel Di Maria, qui évolue désormais au côté du Brésilien, et qui était le partenaire de Cristiano Ronaldo au Real Madrid il y a 4 ans.

« En un contre un, ils peuvent faire la différence tous les deux. Ils sont efficaces devant le but. La seule chose qui les différencie est le physique : Neymar est plus fin, Cristiano est plus costaud. Mais dans le jeu, ils se ressemblent beaucoup » a déclaré l’international argentin sur TF1, qui refuse donc d’afficher publiquement sa préférence entre Neymar et Cristiano Ronaldo. Sur la forme du moment, l’attaquant du PSG semble au-dessus. Mais l’international portugais est, malheureusement pour Paris, capable de tout dès lors qu’il entend la petite musique de la Ligue des Champions retentir…