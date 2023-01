PSG : Cristiano Ronaldo envoie Rashford chez Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Manchester United jusqu’en juin 2024, Marcus Rashford fait partie des joueurs courtisés par le PSG dans l’optique de l’été prochain.

Durant la Coupe du monde au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi avait vendu la mèche au sujet de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Marcus Rashford. A cette époque, l’international anglais était en fin de contrat avec Manchester United en juin 2023 et donc potentiellement recrutable pour zéro euro à la fin de la saison. Les Red Devils ont -malheureusement pour le PSG- activé une clause afin de prolonger automatiquement le contrat de l’international anglais d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Cela n’a visiblement pas découragé les dirigeants parisiens puisque selon la presse anglaise, le PSG est toujours sur les rangs pour accueillir Marcus Rashford la saison prochaine. Et l’espoir est permis pour Paris car malgré sa prolongation, le buteur anglais est en négociations avec Manchester United pour une revalorisation salariale. Or pour l’instant, rien ne dit qu’un accord sera trouvé.

Rashford victime du salary-cap de Manchester United ?

A en croire les informations du Daily Mail, les dirigeants de Manchester United ont mis en place ce qu’ils appellent en interne la « règle Ronaldo ». C’est en fait un salary-cap qui a été instauré à Manchester United après le départ de Cristiano Ronaldo, dont le salaire XXL a plombé les finances du club. Conscient d’avoir distribué un salaire trop important à l’international portugais, Manchester United refuse désormais d’offrir plus de 300.000 euros par semaine à un joueur, alors que CR7 touchait bien plus que cette somme. Par conséquent, il est d’ores et déjà acquis que les Red Devils n’offriront pas à Marcus Rashford un salaire équivalent à celui que le Paris Saint-Germain sera en mesure de lui proposer. Indirectement, Cristiano Ronaldo pourrait donc pousser vers la capitale française l’un des grands talents anglais de sa génération, un joueur extrêmement courtisé par Luis Campos, qui rêve de mettre le grappin sur Marcus Rashford l’été prochain. La situation de l’attaquant mancunien sera à suivre de près et nul doute que le PSG sera très attentif sur ce dossier d’ici l’été prochain puisque même Nasser Al-Khelaïfi a confié pendant la Coupe du monde qu'il adorait le joueur de MU.